- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 1 мин
Три задачи Умерова: о чем будет говорить с представителями Трампа
Рустем Умеров получил несколько конкретных поручений по безопасности по сотрудничеству с США.
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в четверг, 7 мая, проведет ряд встреч с представителями президента США Дональда Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о трех ключевых задачах, которые стоят перед украинским переговорщиком.
По его словам, первой темой переговоров станет «гуманитарный трек».
«Надеемся, что удастся провести новый этап освобождения пленных», — отметил Зеленский.
Вторая задача Умерова заключается в активизации дипломатического процесса.
«Мы в постоянной коммуникации с американской стороной и знаем о соответствующем общении партнеров с российской стороной. Работаем, чтобы это помогло приблизить достойный мир и гарантировать безопасность. Видим, что даже по режиму тишины российская сторона, к сожалению, не проявляет конструктива», — подчеркнул украинский президент.
Также Рустем Умеров получил несколько конкретных поручений по безопасности по сотрудничеству с США
«По итогам сегодняшних встреч ожидаю детальный доклад», — сообщил Зеленский.
Напомним, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров уже прибыл в Соединенные Штаты для переговоров с американскими чиновниками.