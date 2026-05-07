Три задачи Умерова: о чем будет говорить с представителями Трампа

Рустем Умеров / © Владимир Зеленский

Реклама

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в четверг, 7 мая, проведет ряд встреч с представителями президента США Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о трех ключевых задачах, которые стоят перед украинским переговорщиком.

По его словам, первой темой переговоров станет «гуманитарный трек».

Реклама

«Надеемся, что удастся провести новый этап освобождения пленных», — отметил Зеленский.

Вторая задача Умерова заключается в активизации дипломатического процесса.

«Мы в постоянной коммуникации с американской стороной и знаем о соответствующем общении партнеров с российской стороной. Работаем, чтобы это помогло приблизить достойный мир и гарантировать безопасность. Видим, что даже по режиму тишины российская сторона, к сожалению, не проявляет конструктива», — подчеркнул украинский президент.

Также Рустем Умеров получил несколько конкретных поручений по безопасности по сотрудничеству с США

Реклама

«По итогам сегодняшних встреч ожидаю детальный доклад», — сообщил Зеленский.

Напомним, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров уже прибыл в Соединенные Штаты для переговоров с американскими чиновниками.

Новости партнеров