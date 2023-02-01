Трибуна не для пропаганды: Россию не позвали на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Представителей властей агрессора России не будут приглашать на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Организаторы не желают их приглашать, чтобы не предоставлять трибуну для распространения кремлевской пропаганды.

Об этом заявил глава конференции Кристоф Хойсген, пишет DW.

"Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют заключить, что Россия хотя бы на йоту отступит от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно, разрушение Украины", — заявил Хойсген.

Вместо представителей российского организаторы мероприятия пригласили представителей оппозиции бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспаров и олигарха Михаила Ходорковского.

Хойсген подчеркнул, что президент-диктатор РФ Владимир Путин стремится воссоздать Советский Союз. Все больше — в случае успеха на войне с Украиной, он вторгнется в страны Балтии.

"Поскольку эти страны являются членами НАТО, это напрямую коснется Германии, будут задействованы союзнические обязательства. Это нужно предотвратить, поэтому Украине нужно оказывать помощь", — отметил глава конференции.

Напомним, эксминистр иностранных дел и действующий руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко считает, что приближенные к кремлевскому диктатору лица, еще сегодня могут влиять на процессы в России, имеют два варианта: спасти себя, "пожертвовав" Путиным, или вместе с ним сесть на ряд подсудимых за совершенные в Украине преступления против человечности.

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