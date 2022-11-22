Трибунал для России: в США обсуждают инициативу по наказанию РФ

Соединенные Штаты Америки принимают участие в международных дискуссиях и не исключают возможность реализации украинской инициативы по созданию специального международного трибунала для наказания России за агрессию. против Украины.

Об этом заявила посол по особым поручениям США по делам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, — пишет Укринформ.

«Что касается идеи трибунала по агрессии, то существует ряд предложений относительно того, как этот трибунал можно создать. Одна из них предусматривает возможность заключения двустороннего соглашения между ООН и Украиной, которое может быть одобрено Генеральной Ассамблеей», — пояснила представительница США.

При этом на решение Совета Безопасности ООН в этом вопросе не приходится надеяться, потому что Россиян как постоянный член, очевидно, снова воспользуется правом вето во избежание судебного преследования. Поэтому Украина продвигает другие потенциальные возможности, в том числе через Генассамблею ООН.

«Пока мы в США сосредоточены на поддержке действующих учреждений, которые уже действуют и, скорее всего, смогут обеспечить подотчетность в этом вопросе. Но мы продолжаем рассматривать разные предложения и общаемся с друзьями и союзниками, чтобы собрать все точки зрения каждого на этот счет», — добавила посол.

Основные разговоры по специальному трибуналу ведутся в ООН, в Нью-Йорке. Но этот процесс, очевидно, проходит и в европейских столицах.

«Мы видим, что ряд соседних стран, в том числе страны Балтии, полностью поддерживают это», — пояснила дипломат.

По ее словам, некоторые из мощных европейских государств более осторожны и продолжают рассматривать различные предложения и обдумывать некоторые правовые и политические вопросы.

Сейчас продолжаются дискуссии.

"В конце концов, я уверена, что они приведут к определенному продвижению вперед", — резюмировала посол.

Также читайте Латвия призывает создать специальный трибунал по расследованию преступлений россиян в Украине

Трибунал для России

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз создать Специальный трибунал за агрессию России в отношении Украины.

Также Нидерланды поддержали создание спецтрибунала для Путина.

Читайте также:

Трибунал над Путиным, сексуальные преступления россиян и число погибших украинцев - Андрей Костин