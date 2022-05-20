Трибунал над Россией: к иску Украины хотят присоединиться 42 страны

Трибунал над Россией: к иску Украины хотят присоединиться 42 страны

По делу против России в Международном суде ООН 42 государства приняли сторону Украины и объявили о намерении присоединиться к иску.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что вместе с этими странами удастся привлечь РФ к ответственности.

Об этом глава государства написал в Сети 20 мая.

"42 государства приняли сторону Украины по делу против РФ в Международном суде ООН и объявили о намерении присоединиться к нашему иску", – говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил партнеров, "избравших правильную сторону истории. Это сторона правды, международного права и справедливости". Президент отметил, что "вместе мы привлечем РФ к ответственности".

Напомним, по данным Офиса генпрокурора, на сегодняшний день в Украине установлено более 11 800 военных преступлений российских оккупантов. Пока удалось найти 45 подозреваемых в этих преступлениях.

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