Трибунал за преступления для агрессора России: МИД сделало заявление

МИД призывает международное сообщество усиливать давление на Москву.
Украинское Министерство иностранных дел отмечает необходимость создания специального трибунала по преступлениям агрессора России против Украины.
Об этом говорится в заявлении Минздрава.
"Наказание РФ и ее руководства исключит возможность повторения агрессии России в будущем", — подчеркивают в ведомстве.
Отмечается, что нарушения прав человека и основных свобод, совершаемых РФ в Украине, угрожают функционированию международной правозащитной системы.
"Россия должна немедленно положить конец притеснениям политических, языковых, культурных и религиозных прав на временно оккупированных территориях Украины, прекратить незаконное содержание в неволе и противоправное преследование украинских граждан... Убеждены, что помешать этому могут только совместные международные усилия по усилению более эффективного реагирования, предотвращение и наказание за такие преступления", — говорится в заявлении.
МИД призывает международное сообщество усиливать давление на Москву, чтобы оно прекратило нарушение прав человека и уволило всех незаконно лишенных свободы граждан Украины.
Напомним, проект резолюции о создании специального трибунала за военные преступления в Украине для высшего руководства России распространяется в ООН. Как сообщает издание The Guardian, рассматривают два варианта суда. Первый – двусторонний договор между Украиной и ООН, который требует согласия Генеральной ассамблеи. Второй – это внутренний суд, созданный Украиной при участии Евросоюза или Совета Европы.
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