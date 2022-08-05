"Троянский конь Путина": Орбан назвал "идиотами" тех, кто считает его расистом

После своего скандального заявления о "смешивании рас" в Европе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился новым громким высказыванием в продолжение своих предыдущих слов.

Так, глава венгерского правительства заявил, что "христианский политик не может быть расистом". Тех, кто считает его расистом или антисемитом, Орбан назвал "просто идиотами".

Об этом политик сказал в Техасе перед собранием консерваторов, сообщает CBSnews.

"Я уже вижу завтрашние заголовки. Ультраправый европейский расист и антисемит, троянский конь Путина выступает с речью на конференции консерваторов. Но я не хочу давать им никаких идей, они лучше знают, как писать фейковые новости", – сказал венгерский премьер.

Он также убеждал консерваторов, что нужно объединить усилия, чтобы вернуть контроль над институтами Вашингтона и Брюсселя.

"Мы должны координировать передвижение наших войск, потому что перед нами стоит общий вызов. У вас есть два года, чтобы подготовиться", – сказал Орбан.

Вероятно, он имел в виду подготовку к выборам президента США в 2024 году.

Политик также зачитал конституцию своего государства, признающую брак только между мужчиной и женщиной. Это сорвало овации публики.

"Меньше гендеров и больше рейнджеров, меньше дрэг-квин и больше Чака Норриса", – сказал премьер Венгрии.

Добавим, что он также посетил экс-президента США Дональда Трампа в его гольф-клубе в Бедминстере. В свою очередь Трамп назвал Орбана своим другом.

Напомним, в конце июля премьер Венгрии сделал громкое заявление, сказав, что выступает против "смешения рас". По его словам, европейские расы не должны совмещаться с неевропейскими.

Позже Орбан попытался оправдаться за это заявление и сказал, что просто выступает против миграции.

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