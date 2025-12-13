"Троянский конь Трампа": что Европу пугает в мирном плане США для Украины

Зеленский и лидеры «коалиции желающих» / © Associated Press

Европейские чиновники выражают серьезную обеспокоенность тем, что Россия может использовать новое мирное соглашение по завершению войны в Украине, достигнутое при посредничестве США, как повод для повторного вторжения на территорию Донбасса.

Об этом пишет издание Bloomberg.

«Существуют опасения, что план США по созданию демилитаризованной зоны даст Кремлю повод для развертывания скрытых сил на этой территории. Кремль может применить гибридные тактики, в частности, операции под чужим флагом, чтобы взорвать гарантии безопасности США и создать предпосылки для нового вторжения», — пишут журналисты.

По мнению западных экспертов, Россия может воспользоваться любым выводом украинских войск с территорий, которые контролирует Киев. Это делает главной задачей Европы в ближайшие дни и недели обеспечить, чтобы любое мирное соглашение не содержало «троянского коня», которым могла бы воспользоваться Россия».

Напомним, во время телефонного разговора Дональд Трамп обсудил мирный процесс с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Трамп также заявил журналистам, что рассматривает возможность участия во встрече в Европе в эти выходные.

Wall Street Journal представляет собственную эксклюзивную информацию о непубличных предложениях американцев европейцам.

«Эти предложения спровоцировали упорную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Результат может существенно изменить экономическую карту континента», — пишет WSJ.

По данным WSJ, непубличный план США был изложен в приложениях к текущим мирным предложениям.

В документах подробно описаны планы американских финансовых и других компаний по использованию примерно 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для проектов в Украине, включая огромный новый центр обработки данных. Он, по плану, будет работать на атомной электростанции, контролируемой сейчас российскими войсками (очевидно, имеется в виду Запорожская АЭС, оккупированная россиянами с марта 2022 года).