Тройная выгода: какая польза от путча Пригожина для Украины

Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, почему попытка путча Пригожина выгодна Украине.
От мятежа Пригожина Украина получила сразу тройную выгоду.
Об этом заявил политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире телеканала FREEДОМ.
- 1.ЧВК "Вагнер" перестал быть боевой единицей на украино-российском фронте.
"С огромной вероятностью его больше в этой войне не будет. Он будет где-то там в Африке", – предположил эксперт.
- 2. Утрата мотивации российскими военными.
"У них у всех мотивации уменьшилась в разы и мы это скоро увидим на фронте", – комментирует Шейтельман.
- 3. Политическое последствие.
"Весь мир увидел... что в России нет государства... Ни один из государственных органов, который должен был противодействовать перевороту, не принял участия в противодействии перевороту. Все разбежались, разъехались кто куда, разлететелись... Никто не защищал Путина – ноль людей", – подытожил он.
Напомним, что после неудачной попытки бунта владелец ЧВК "Вагнер Евгений Пригожин сбежал в Беларусь. После своего бунта Пригожин высказался, что якобы не преследовал цель свержения режима, а лишь выражал протест из-за "уничтожения" его ЧВК.
Военный эксперт Михаил Притула проаанализировал, кто в России может повторить "восстание" Пригожина.
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