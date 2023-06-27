Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Тройная выгода: какая польза от путча Пригожина для Украины

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
542
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Тройная выгода: какая польза от путча Пригожина для Украины

Техника боевиков "Вагнера" в Липецкой области. Фото иллюстративное / Фото: из соцсетей

Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, почему попытка путча Пригожина выгодна Украине.

От мятежа Пригожина Украина получила сразу тройную выгоду.

Об этом заявил политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире телеканала FREEДОМ.

  • 1.ЧВК "Вагнер" перестал быть боевой единицей на украино-российском фронте.

"С огромной вероятностью его больше в этой войне не будет. Он будет где-то там в Африке", – предположил эксперт.

  • 2. Утрата мотивации российскими военными.

"У них у всех мотивации уменьшилась в разы и мы это скоро увидим на фронте", – комментирует Шейтельман.

  • 3. Политическое последствие.

"Весь мир увидел... что в России нет государства... Ни один из государственных органов, который должен был противодействовать перевороту, не принял участия в противодействии перевороту. Все разбежались, разъехались кто куда, разлететелись... Никто не защищал Путина – ноль людей", – подытожил он.

Напомним, что после неудачной попытки бунта владелец ЧВК "Вагнер Евгений Пригожин сбежал в Беларусь. После своего бунта Пригожин высказался, что якобы не преследовал цель свержения режима, а лишь выражал протест из-за "уничтожения" его ЧВК.

Военный эксперт Михаил Притула проаанализировал, кто в России может повторить "восстание" Пригожина.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
542
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация