Тройная выгода: какая польза от путча Пригожина для Украины

От мятежа Пригожина Украина получила сразу тройную выгоду.

Об этом заявил политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире телеканала FREEДОМ.

1.ЧВК "Вагнер" перестал быть боевой единицей на украино-российском фронте.

"С огромной вероятностью его больше в этой войне не будет. Он будет где-то там в Африке", – предположил эксперт.

2. Утрата мотивации российскими военными.

"У них у всех мотивации уменьшилась в разы и мы это скоро увидим на фронте", – комментирует Шейтельман.

3. Политическое последствие.

"Весь мир увидел... что в России нет государства... Ни один из государственных органов, который должен был противодействовать перевороту, не принял участия в противодействии перевороту. Все разбежались, разъехались кто куда, разлететелись... Никто не защищал Путина – ноль людей", – подытожил он.

Напомним, что после неудачной попытки бунта владелец ЧВК "Вагнер Евгений Пригожин сбежал в Беларусь. После своего бунта Пригожин высказался, что якобы не преследовал цель свержения режима, а лишь выражал протест из-за "уничтожения" его ЧВК.

Военный эксперт Михаил Притула проаанализировал, кто в России может повторить "восстание" Пригожина.

Читайте также: