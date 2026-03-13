"Тройное поражение Москвы": Макрон жестко раскритиковал Россию за срыв мира в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон подверг резкой критике Российскую Федерацию за нежелание способствовать мирному процессу в Украине. Он подчеркнул, что агрессор испытывает сокрушительный провал сразу на трех фронтах, несмотря на попытки отвлечь внимание мира новыми конфликтами.

Об этом Макрон заявил во время пресс-конференции с президентом Украины в Париже в пятницу, 13 марта.

Иллюзия передышки и лицемерие РФ

По словам французского лидера, динамика событий на мировой арене отчетливо демонстрирует стратегическое, экономическое и моральное поражение Москвы. Он отметил, что Кремль напрасно надеется найти спасение в новых глобальных кризисах.

«Возможно Россия думает, что война в Иране дает ей определенную передышку, но она ошибается. Также очень странно, что Россия призывает к перемирию на Ближнем Востоке, при этом она уже год упорно отказывается соблюдать перемирие в Украине, несмотря на все усилия президента Трампа и других на этот счет», — заявил Макрон.

Отклонение мирных инициатив

Макрон также упомянул о решении Генеральной Ассамблеи ООН от 24 февраля, которая приняла резолюцию в поддержку продолжительного мира в Украине. Этот документ содержал призыв к немедленному, безоговорочному и полному прекращению огня, однако был категорически отвергнут российской стороной.

Президент Франции подчеркнул, что Россия нигде в мире не отстаивает настоящий мир. В доказательство этому он напомнил международному сообществу, что Москва остается главным стратегическим союзником авторитарного режима в Тегеране.

Напомним, Макрон спрогнозировал, сколько может продолжаться война в Иране . Президент Франции считает, что этот конфликт на Ближнем Востоке не завершится в ближайшее время.