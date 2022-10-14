Трудно не провести параллель с Голодомором-геноцидом – канадский министр об обстрелах Украины

Российские удары по гражданской инфраструктуре Украине могут свидетельствовать о желании РФ морить украинцев голодом, как во время Голодомора.

Об этом заявил министр международного развития Канады Харджит Саджан, пишет Укринформ.

"Впоследствии мы определимся с актуальной терминологией, но, учитывая количество ракет, использованных против гражданских, трудно не провести параллель с Голодомором-геноцидом", — отметил Саджан.

Он добавил, что Канада понимала, что энергетическая инфраструктура Украины может стать мишенью, но мы не осознавали, что Путин будет действовать настолько намеренно.

Мы не можем исключать этого. Прямые удары по энергетической инфраструктуре оказывают непосредственное влияние на гражданских”, — убежден чиновник.

Саджан подчеркнул, что "в остальном мире очень важно помнить, что в Украине уже не впервые совершаются такие массовые преступления".

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда также сравнил действия россиян по уничтожению урожая в Украине и блокированию экспорта зерна с Голодомором 1930-х годов.

Добавим, что в четвертую субботу ноября в Украине чествуют День памяти жертв Голодоморов. Памятная дата была введена указом президента Украины в 1998 году. В 2006-м законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом.

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