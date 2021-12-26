"Трудное место": Данилов высказался о возможном нападении РФ с Азовского моря

Украина потеряла 70% своего военно-морского флота в 2014 году.

Азовское море с точки зрения возможного вторжения Российской Федерации – это тяжелое для Украины место.

Об этом The Washington Post сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Азов — "очень тяжелым местом для нас", — так он высказался по поводу информации Washington Post о том, что Россия может начать вторжение в Украину не с суши — восточной границы, а именно из Азовского моря.

Кстати, Украина потеряла 70% своего военно-морского флота в 2014 году, когда Россия захватила Севастополь, Черноморский порт на Крымском полуострове.

По словам Данилова, любой попытке вторжения через море Украина будет противодействовать с помощью крылатых ракет наземного базирования "Нептун". Ожидается, что первый дивизион этого ракетного комплекса в ближайшее время станет на боевое дежурство.

Как сообщалось, РФ продолжает наращивать военные силы вдоль украинских границ. В Минобороны Украины была опубликована свежая карта, на которой показано расположение войск и тяжелой техники. В частности, на восточной границе сконцентрировано около 10-ти батальонных тактических групп. На территории Беларуси находятся авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. В Курской области разместили лагерь с вооружением и боевой техникой.

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