"Трудные времена требуют трудных решений": Кулеба рассказал, что необходимо сделать, чтобы остановить Путина

Речь идет, в частности, о газовом и нефтяном эмбарго.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что новый пятый пакет санкций от ЕС против России не способен остановить Путина. Для этого необходимо ввести эмбарго на российские газ и нефть, а также отключить все российские банки от SWIFT.

Об этом глава МЗУ Украины написал в Твиттере.

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"Я ценю усиление пятого пакета санкций ЕС: запрет на российский уголь, доступ судов к портам ЕС и операторам автомобильного транспорта. Но чтобы остановить Путина, понадобится газовое/нефтяное эмбарго и отключение от SWIFT всех российских банков. Трудные времена требуют трудных решений", – написал Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что пятый пакет санкций Европейского Союза против России лучше, чем раньше планировался, но сделать можно больше.

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