Трудоустроиться внутри перемещенным лицам помогут ваучеры на переквалификацию — Верещук

Чиновница отметила, что в настоящее время в государстве действует определенное количество программ по трудоустройству внутренне перемещенных лиц.

Но фокусироваться нужно, прежде всего, на тех, которые реально дают эффект.

Об этом идет речь в социальных сетях.

«Мы как министерство взялись отделить те из них, которые положительно зарекомендовали себя в 2022 году и успешно работают сейчас. Если же программа не показала результата и не доказала свою эффективность, мы должны это честно признать», – уточнила она.



▪Как одна из успешно действующих назвала программу ваучеров на переподготовку, получение другой специализации, повышение квалификации и т.д.



«Эту программу для ВПЛ предлагает Государственный центр занятости. В прошлом году она неплохо себя показала. Поэтому мы фокусируем усилия на том, чтобы помочь как можно большему количеству внутри перемещенных лиц получить этот ваучер. То есть люди, приехавшие с опасных территорий, будут иметь возможность за средства государства пройти переподготовку, повысить квалификацию и продолжать работать», – резюмировала вице-премьер.

Напомним, гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях, упрощают назначение пенсий. В частности, теперь выплата будет производиться со дня достижения установленного возраста.

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