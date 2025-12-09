- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 337
- Время на прочтение
- 2 мин
Трудоустройство без военного документа: что следует знать работодателям
Специалисты советуют проверять военные документы как для призывников, так и для военнообязанных.
Работодателив Украине обязаны проверять наличие военно-учетных документов у граждан при оформлении на работу. Игнорирование этого требования может повлечь наложение штрафных санкций
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Что должен предоставить будущий работник
При приеме на работу или обучение граждан, которые являются призывниками или военнообязанными, работодатель должен убедиться в наличии соответствующих документов:
Для военнообязанных: военный билет или специальное временное удостоверение.
Для призывников: удостоверение о приписке к призывному участку.
Прием на работу
Ключевым условием для официального трудоустройства таких лиц является подтверждение их пребывания на воинском учете.
Большинство граждан должны быть зарегистрированы в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который заменил бывшие военные комиссариаты.
Лица, состоящие на учете в Службе безопасности Украины (СБУ) или Службе внешней разведки (СВР), должны предоставить подтверждение учета именно в этих ведомствах.
Только после подтверждения учета в соответствующем учреждении работодатель имеет право оформлять работника.
Особенности для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием
Женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование, автоматически приобретают статус военнообязанных. Это означает, что при трудоустройстве они обязаны предъявить военно-учетный документ, даже если их будущая должность не связана непосредственно с образованием, например, если они работают не в больнице, а в офисе.
Нормативная база и ответственность
Эти требования закреплены в нормативно-правовых актах Кабинета Министров Украины, в частности, в Постановлении № 921. Нарушение установленного порядка учета влечет за собой административную ответственность для должностных лиц предприятий.
Напомним, ранее мы писали о том, что адвокат рассказывал о том, как будут наказывать работодателей за нарушение воинского учета.