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Russian invasion of Ukraine
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ТСН
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Трудова мобілізація у нас взагалі забута - Безугла зробила гучну заяву щодо мобілізації жінок
Трудова мобілізація у нас взагалі забута - Безугла зробила гучну заяву щодо мобілізації жінок
Жінки можуть покращити ситуацію в армії та навести порядок
Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
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