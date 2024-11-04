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Трудова мобілізація у нас взагалі забута - Безугла зробила гучну заяву щодо мобілізації жінок

Жінки можуть покращити ситуацію в армії та навести порядок

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