Труханов выступил с заявлением: что будет делать дальше

Геннадий Труханов / © Facebook/Геннадий Труханов

Одесский городской голова Геннадий Труханов выступил с заявлением, в котором заверил, что никогда не получал российский паспорт и является гражданином Украины.

Об этом он написал в Facebook.

Труханов заверил, что никогда не обращался с заявлением в РФ для получения российского гражданства, никогда не получал паспорт гражданина РФ и является гражданином Украины.

Мэр пояснил, что граждане бывшего Советского Союза автоматически приобретали гражданство Российской Федерации при определенных обстоятельствах.

«Однако таких обстоятельств у меня не было! Лично я постоянно проживал на территории Украины, в Одессе. Никогда не был зарегистрирован на территории России. Не числился в учетных данных граждан РФ и даже не имел оснований для автоматического обретения гражданства в качестве военнослужащего, поскольку уволился из рядов Вооруженных Сил СНГ 15 января 1992 года. А закон об автоматическом признании гражданином России вступил в силу 6 февраля 1992 года», — отметил он.

В комментарии «Суспильному» Труханов заверил, что его слова подтверждают данные о пересечении границы в 2015-2016 годах. Также он заявил проверки государственных органов в предыдущие годы.

«В 2022 году президент Украины Владимир Александрович Зеленский… поручил СБУ проверить всем соответствующим службам… В 22 году не нашли у меня ни российского гражданства, ни паспортов», — сказал Труханов.

Что Труханов будет делать дальше

По его словам, в случае лишения гражданства Украины полномочия городского головы прекращаются с момента принятия городским советом решения, которым принято к сведению этот факт. До этого момента Труханов будет продолжать выполнять свои полномочия как избранный обществом городской голова.

Решение о лишении гражданства Украины он обещает обжаловать в Верховном Суде и Европейском суде по правам человека.

Напомним, сегодня, 14 октября, появилась информация о том, что Владимир Зеленский лишил Геннадия Труханова украинского гражданства.

В СБУ подтвердили, что мэр Одессы Геннадий Труханов прекращено гражданство Украины, и даже показали копию его российского паспорта. Однако официально указ президента о прекращении гражданства Труханова до сих пор не опубликован.

Сам Труханов заявил, что настроен обжаловать это решение.

Также мы писали, что, по информации СМИ, руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, вероятно, возглавит Одесскую городскую военную администрацию. Заметим, что Одесская ГВА пока не создана. Зеленский пообещал сделать это в ближайшее время.