Труханова могут отстранить от должности мэра Одессы: СМИ узнали условия

Городского голову Одессы Геннадия Труханова из-за обвинений в коррупции могут отстранить от должности. Всё зависит от апелляции, которую должен рассмотреть суд.

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на свои источники в САП.

Источник издания сообщил, что вариант с отстранением Труханова от должности мэра Одессы рассматривался, однако пока окончательное решение не было принято, поскольку опасаются политизации коррупционного дела, а потому теперь все зависит от апелляции, которую рассмотрит суд.

"И после решения апелляции по мере меры пресечения, устранение может быть одним из вариантов", – сообщают в САП.

ВАКС рассмотрит апелляцию уже через неделю. Труханов будет добиваться того, чтобы его отпустили из-под стражи, а САП – большего залога. В то же время, согласно УПК, отстранение от должности мэра возможно на два месяца с последующим продлением на основании решения суда.