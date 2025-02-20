Трюдо поддержал Зеленского и Украину: что он сказал

Он отметил, что ожидает встречи с европейскими партнерами, чтобы обсудить, как они будут решительно выступать в защиту Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его государство будет всегда поддерживать Украину. Слова политика прозвучали на фоне обострения отношений между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Свое заявление Трюдо сделал в выступлении, видео которого распространил в Сети.

В частности, канадский премьер выразил поддержку украинскому президенту.

"Канада и наши союзники едины в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и в противостоянии президенту России Владимиру Путину. Канада и наши союзники однозначны в своем осуждении незаконных, безнравственных, несправедливых нарушений международного порядка со стороны Путина", — высказался Трюдо.

Он отметил, что с нетерпением ожидает встречи с европейскими партнерами для обсуждения того, как они будут решительно выступать в защиту Украины и защиту правил, "обеспечивающих безопасность для всех нас".

Премьер Канады акцентировал, что украинцы воюют и погибают не только для защиты суверенитета и территориальной целостности своего государства.

"Они также борются за сохранение мирового порядка, основанного на правилах, который гарантирует безопасность всем нам в течение почти 80 лет. Этот период мира, стабильности и процветания в мире стал возможным благодаря соблюдению правил по границам, запрету вторжений в соседние страны, которые Россия сознательно нарушила несколько лет назад", — заявил Трюдо.

К слову, накануне Трамп назвал Зеленского "диктатором", поскольку в Украине из-за военного положения не состоялись выборы. Это заявление вызвало бурную реакцию мировых политиков.