Трюдо сделал заявление об окончании войны в Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил мнение, что война в Украине закончится не военным путем, а переговорами. Впрочем, решать это должны украинские власти.

Об этом он заявил во время саммита Global Citizen Now, передает Голос Америки.

По словам Трюдо, только Киев может решать, о чем для Украины вести переговоры, а "за что украинцы готовы умирать". Премьер Канады уверен, что мир должен помочь ей достичь этой позиции.

"Это не закончится военным путем. Это закончится определенным политическим решением. Но Украина должна быть в позиции решать, когда это произойдет, что она готова принять, а за что она готова продолжать борьбу. И мы должны быть рядом с ними", — подчеркнул канадский. Премьер-министр.

По его мнению, российская агрессия может дать толчок другим авторитарным странам "перерисовать карту". По его словам, об этом следует волноваться всем.

"Авторитарные государства, имеющие несколько большую армию, чем их соседи, смотрят на тот маленький клочок земли через реку, где люди разговаривают на их языке, или где несколько сотен лет назад провели линию на карте, и по их мнению, не в том месте, они думают: "Почему нам не перерисовать эту карту?", — добавил Трюдо.

Напомним, ранее Трюдо заявлял, что не сомневается в победе Украины в войне. По его словам, Канада будет продолжать поддержку Украины. Оттава "никогда не будет оставаться в стороне", подчеркнул канадский премьер.

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