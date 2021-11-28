Трюдо: слишком долго массовые преступления Голодомора скрывались от мира и отрицались

Организованный Сталиным Голодомор имел целью установить полный контроль над Украиной.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в День памяти жертв Голодомора призвал сограждан вспомнить о значительном вкладе украинской диаспоры в укрепление страны.
Об этом пишет Укринформ.
"Слишком долго массовые преступления Голодомора скрывались от мира и возражали. Сейчас каждый из нас ответственен за то, чтобы не допустить забвения этой темной страницы истории и продолжать борьбу за права человека и демократию, когда они находятся под угрозой", — сказал он.
Политик подчеркнул, что организованный Сталиным Голодомор имел целью установить полный контроль над Украиной, сломать волю людей и стереть их идентичность, однако украинцы выстояли.
"Выносливость украинского народа, сохранение своей культуры, языка и идентичности является подтверждением его мужества и силы", — отметил глава правительства Канады.
Трюдо призвал сограждан почтить жертв Голодомора и вспомнить о значительном вкладе украинских канадцев в укрепление страны. "Я также подтверждаю непреклонную преданность Канады суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины", — подытожил премьер-министр.
Канада стала первым государством после Украины, признавшим Голодомор актом геноцида украинцев — еще в 2008 году. С тех пор в Канаде на официальном уровне отмечается День памяти жертв Голодомора.
Напомним, 27 ноября, в четвертую субботу месяца, в Украине чествуют День памяти жертв голодоморов. Памятная дата была введена указом президента Украины в 1998 году. В 2006-м законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом.
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