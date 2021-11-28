Трюдо: слишком долго массовые преступления Голодомора скрывались от мира и отрицались

Трюдо: слишком долго массовые преступления Голодомора скрывались от мира и отрицались

Организованный Сталиным Голодомор имел целью установить полный контроль над Украиной.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в День памяти жертв Голодомора призвал сограждан вспомнить о значительном вкладе украинской диаспоры в укрепление страны.

Об этом пишет Укринформ.

"Слишком долго массовые преступления Голодомора скрывались от мира и возражали. Сейчас каждый из нас ответственен за то, чтобы не допустить забвения этой темной страницы истории и продолжать борьбу за права человека и демократию, когда они находятся под угрозой", — сказал он.

Политик подчеркнул, что организованный Сталиным Голодомор имел целью установить полный контроль над Украиной, сломать волю людей и стереть их идентичность, однако украинцы выстояли.

"Выносливость украинского народа, сохранение своей культуры, языка и идентичности является подтверждением его мужества и силы", — отметил глава правительства Канады.

Трюдо призвал сограждан почтить жертв Голодомора и вспомнить о значительном вкладе украинских канадцев в укрепление страны. "Я также подтверждаю непреклонную преданность Канады суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины", — подытожил премьер-министр.

Канада стала первым государством после Украины, признавшим Голодомор актом геноцида украинцев — еще в 2008 году. С тех пор в Канаде на официальном уровне отмечается День памяти жертв Голодомора.

Напомним, 27 ноября, в четвертую субботу месяца, в Украине чествуют День памяти жертв голодоморов. Памятная дата была введена указом президента Украины в 1998 году. В 2006-м законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом.

Читайте также:

Голоса голодомора | Что еще в 80-х решились рассказать очевидцы страшных событий 1932-1933 годов