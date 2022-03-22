Трюдо снова прилетит в Европу, чтобы согласовать реакцию на российское вторжение в Украину

Трюдо будет находиться в Брюсселе с 23 по 25 марта.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо снова полетит в Бельгию, чтобы привлечь лидеров ЕС, НАТО и G7 к поддержанию согласованной реакции на российское незаконное и неоправданное вторжение в Украину.
Об этом заявили в офисе главы правительства Канады, пишет Укринформ.
Трюдо будет находиться в Брюсселе с 23 по 25 марта.
Он обратится в Европейский парламент, посетит саммит НАТО и встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.
"Премьер-министр продолжит регулярно общаться с мировыми лидерами по поддержке Украины, которая защищает свой народ, суверенитет и территориальную целостность от этого незаконного и неоправданного вторжения", — заявили в Канаде.
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