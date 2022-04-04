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Трюдо убеждает, что российский режим будет наказан за гражданские убийства в Украине

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Трюдо убеждает, что российский режим будет наказан за гражданские убийства в Украине

Associated Press

Его поддержала и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Канада сделает все возможное, чтобы Россия понесла ответственность за совершенные в Украине массовые кровавые преступления против украинцев.

Об этом в сервисе микроблогов Twitter написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Мы решительно осуждаем гражданские убийства в Украине и остаемся настроены привлечь российский режим к ответственности. Мы продолжим делать все возможное для поддержки народа Украины. Ответственные за эти ужасные вопиющие поступки предстанут перед правосудием”, — заметил Трюдо.

Его поддержала и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Информация о бессмысленных убийствах невинных гражданских в Украине, в том числе в Буче, шокирует. Канада приложит все возможные усилия, в том числе расследуя военные преступления, чтобы удостовериться, что виновники понесут ответственность”, — написала она в соцсети.

Добавим, что 5 апреля состоится заседание Совбеза ООН, где будет рассмотрен вопрос убийств в Буче.

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов, когда наконец-то украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — кафиры устроили геноцид на территории Украины.

Зеленский сообщил, что в Украине немедленно будет создан специальный механизм правосудия для расследования и судебного разбирательства каждого зверского преступления оккупантов.

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