Трюдо заявил, что желание Трампа аннексировать Канаду "реально"

Хотя сначала правительство Трюдо восприняло ситуацию как шутку.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил собравшимся на экономическом саммите должностным лицам, что он считает, что желание президента США Дональда Трампа аннексировать северную страну "реально" из-за большого количества важнейших полезных ископаемых.

Об этом пишет Bloomberg и Toronto Star.

Трюдо сделал заявление перед десятками бизнес-лидеров и политиков, собравшихся в Торонто, чтобы обсудить, как Канада может диверсифицировать торговлю от США, учитывая тарифные угрозы Трампа. Эти комментарии подтвердил высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться неизвестным во время обсуждения закрытой встречи.

После своего избрания Трамп неоднократно заявлял, что Канада может избежать пошлин, став 51 штатом. Хотя сначала правительство Трюдо восприняло этот комментарий как шутку, слова приобрели более угрожающий оттенок после того, как в январе Трамп пообещал применить "экономическую силу", чтобы заставить Канаду к союзу, и отбросить границу как "искусственно проведенную линию".

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Канада богата почти тремя десятками важнейших полезных ископаемых, которые необходимы для современных технологий, включая мобильные телефоны, аккумуляторы электромобилей и оборонные программы. На этой неделе министр природных ресурсов страны Джонатан Вилкинсон находился в Вашингтоне, округ Колумбия, призывая США сотрудничать с Канадой в горнодобывающих проектах для преодоления доминирования Китая в этом секторе.

"Они хорошо знают о наших ресурсах, о том, что у нас есть, и очень хотят извлечь из них выгоду. Но Трамп подразумевает, что один из самых простых способов сделать это — поглотить нашу страну. И это настоящая вещь", — резюмировал Трюдо.

Напомним, кандидат в премьеры Канады Фриланд пообещала "ответный удар" Трампу. Христя Фриланд намерен использовать контртарифы для экономического давления на США.

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