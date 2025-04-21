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Трюк Путина с "пасхальным перемирием" ставит под сомнение мирное соглашение Трампа
В издании отмечают, что вместо мира Путин хочет опасного вечного конфликта.
Путинский трюк с прекращением огня на Пасху не предвещает ничего хорошего для мирного соглашения Трампа. Предыдущие мирные усилия президента США по прекращению войны в Украине потерпели неудачу, что свидетельствует о настоящих планах РФ.
Об этом пишет The Economist.
Президент Дональд Трамп хочет «скорого прекращения ужасающей войны в Украине». Но Путин предпочитает конфликт.
25 марта американские официальные лица объявили, что они обеспечили то, что было интерпретировано как прекращение огня в Черном море. Но, поскольку бои продолжаются, разговоры об этом пропали без следа.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, обещанное Россией 30-часовое прекращение огня на Пасху, которое вступило в силу в 18:00 19 апреля, было нарушено десятки раз вдоль линии фронта, хотя количество воздушных атак, кажется, уменьшилось.
Пасхальный трюк Путина не должен стать неожиданностью. В прошлом месяце Белый дом заявил, что обе стороны согласились обеспечить безопасное судоходство и прекратить применение силы в Черном море. Но тогда российские официальные лица заявили, что перемирие на море будет объявлено только после того, как их страна получит ослабление некоторых санкций.
Украина, в свою очередь, требовала от российских военных кораблей не входить в западную часть моря. Результат смутил украинских чиновников. С тех пор ни один украинский порт не был поражен, но атаки на города, где они расположены, продолжались.
15 и 16 апреля Турция провела переговоры с Украиной, Францией и Великобританией по развертыванию сил для поддержания мира в Черном море, если мирное соглашение когда-нибудь будет достигнуто.
Анна Шелест, аналитик из Одессы, говорит, что она глубоко скептически настроена относительно того, что Россия когда-нибудь будет выполнять любое соглашение. Вместо мира Путин хочет опасного вечного конфликта, в котором никто не защищен.
Раньше мы выясняли, чего потребуют США от Украины ради завершения войны.