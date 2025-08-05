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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Царев "разгадал" тайну извержения вулкана в России: что это было

Царев заявил, что извержение вулкана на Камчатке — это дело рук США и украинских беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Олег Царев

Олег Царев / © УНИАН

Бывший народный депутат Украины-беглец Олег Царев, известный своей пророссийской позицией, в очередной раз привлек внимание абсурдными заявлениями. После просмотра интервью с главой ГУР Кириллом Будановым, Царев пришел к неожиданному выводу.

Это заявление попало в видео в ТикТок.

Он заявил, что недавнее извержение вулкана на Камчатке не что иное, как «спецоперация США» и «результат удара украинских БпЛА». Это заявление быстро стало предметом шуток и обсуждений в сети.

«Не исключено, что извержение вулкана на Камчатке — это результат удара украинских БПЛА. Я прослушал интервью Буданова и заключил, что это спецоперация США» — заявил Царев.

В комментариях люди высмеяли политика. Некоторые пользователи шутят, что Цареву «больше не наливать».

Комментарии под видео. / © Скриншот

Комментарии под видео. / © Скриншот

Напомним, в ночь на 30 июля у побережья российского полуострова Камчатка произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, вызвавшее цунами высотой до 4 метров.

Мощное землетрясение магнитудой более 7 баллов всколыхнуло Камчатский полуостров 30 июля и стало одним из самых сильных, когда-либо зафиксированных в этом регионе.

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