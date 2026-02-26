"Цель Кремля в этой войне — вся Украина": Буданов назвал единственный фактор, что сдержит РФ

Буданов сделал заявление о санкциях и недопустимости уступок России

Москву не интересуют регионы Украины. Цель Кремля — вся Украина. Поэтому какие-либо уступки не изменят желания России к экспансии. Единственный настоящий фактор, способный умерить РФ, это украинская армия.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сказал об этом в эксклюзивном интервью Al-Modon .

В разговоре Буданов сделал акцент на стратегических целях Украины и неприемлемости территориальных уступок.

«Москву не интересуют конкретные регионы. Ее цель — вся Украина. Поэтому какие-либо уступки не изменят желания России к экспансии. Единственный настоящий сдерживающий фактор — это украинская армия. За 12 лет войны Россия не смогла полностью оккупировать ни одну область Украины, и я уверен, что так будет и дальше», — заявил Буданов.

Он также добавил, что украинцы не согласятся на уступки РФ.

«Я уверен, что украинский народ никогда не согласится на уступки территории. Все оккупированные регионы остаются временно захваченными и будут уволены со временем», — добавил он.

О российских амбициях и имперских планах

Кирилл Буданов подчеркнул, что Россия изменилась за последние 12 лет — стала беднее экономически, политически и демографически, но одно осталось неизменным: ее имперские амбиции.

«Это то, что нужно уничтожить, чтобы сделать Россию цивилизованной. Сможем ли мы это сделать? Вполне возможно, это наша цель. Но не в обозримом будущем. Однако я уверен, что мы достигнем нашей цели, если не сейчас, то немного погодя», — отметил он.

И изменения режимов в России не изменяют ее сущности.

«Независимо от имени власти, ее идеология остается неизменной. Российские власти никогда не ставили целью улучшение жизни своих граждан, будь то в царскую эпоху, в советское время или сегодня», — сказал Буданов.

Экономическое давление и санкции

«Санкции против России должны оставаться даже после завершения активных боевых действий. Любой другой сценарий поощрял новую агрессию. Россия не должна иметь возможности восстановить свои экономические и военные мощности», — подчеркнул глава Офиса президента.

Напомним, президент Украины сообщил, что трехсторонние переговоры состоятся в начале марта в Абу-Даби. По словам Владимира Зеленского, главной целью является закрепление договоренностей, а также организация встречи на уровне лидеров.

Зеленский также подтвердил готовность к диалогу и поддержку мирных инициатив США.