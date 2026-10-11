Цель — полный паралич: Кулеба объяснил, как Россия изменила цели атак на грядущую зиму

Дмитрий Кулеба / © Associated Press

Реклама

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что грядущая зима может стать для Украины самой тяжелой за все время полномасштабной войны. По его словам, Россия все шире атакует не только энергетику, но и другие системы, без которых невозможна нормальная жизнь в больших городах.

Об этом Кулеба заявил в разговоре с журналистом Паулем Ронцгаймером для Welt.

Реклама

Худшим сценарием он назвал «коллапс систем жизнеобеспечения, которые делают возможным жизнь в большом городе». Речь идет прежде всего об электроснабжении, воде и канализации.

Реклама

По словам Кулебы, массированные удары по украинским городам являются следствием неспособности России достичь своих целей на поле боя.

«Бомбардировка городов является прямым следствием несостоятельности России победить Украину на поле боя», — заявил он.

Экс-министр считает, что главной целью российских ракетных и дроновых атак остается стремление подорвать волю украинцев к сопротивлению, а также решительность международных партнеров продолжать поддерживать Украину.

Россия изменила характер атак

Кулеба обратил внимание на то, что нынешняя кампания РФ отличается от прошлогодней.

Реклама

«Год назад Россия целилась преимущественно в энергетическую инфраструктуру, чтобы повлечь за собой отключение света по всей Украине», — сказал он.

Теперь, по словам Кулебы, под ударами оказываются также запасы медикаментов и продовольствия.

«Они хотят не просто выключить свет в Украине. Они хотят парализовать страну», — подчеркнул экс-министр.

В то же время, Кулеба убежден, что России не удастся достичь этой цели.

Реклама

«Я считаю, что Украина слишком велика, слишком гибка и слишком способна к адаптации государство. Именно поэтому я уверен: мы переживем эту зиму. Но цена, которую мы за это заплатим, будет значительно выше, чем в прошлом», — заявил он.

Кулеба также предостерег европейских партнеров от иллюзий о возможности простого мирного соглашения с Владимиром Путиным, заявив, что российский лидер не отказался от более широких планов противостояния с Западом.

Киев готовится к сложному отопительному сезону

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предупреждал, что отдельные районы Киева могут столкнуться с особыми трудностями с теплоснабжением зимой 2026-2027 годов.

Одним из наиболее проблемных он называл Печерск. По словам эксперта, во время предыдущего отопительного сезона этот район вместе с зонами вблизи ТЭЦ-4 дольше всего оставался без тепла.

Харченко объяснял, что ситуацию усложняет плотная застройка, не всегда отвечающая возможностям инженерной инфраструктуры.

На фоне российских атак на энергетические объекты главными рисками для столицы остаются перебои с отоплением, электроснабжением и работой канализации. После ударов по Трипольской ТЭС и киевской ТЭЦ-5 вопрос возобновления энергетики и подготовки жилых домов к возможным отключениям остается критическим.

Новости партнеров