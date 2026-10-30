«Цена поражения будет значительно выше»: Forbes объяснил, почему США невыгодно терять Украину

США / © Associated Press

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Многие жители США прежде всего озабочены повседневными финансовыми вопросами, а именно стоимостью жизни, стабильностью рабочих мест, пенсионными накоплениями и благополучием своих семей.

Об этом говорится в материале Forbes.

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По оценке издания, победа России может привести к увеличению налогов, удорожанию товаров и услуг и росту американских расходов на оборону. Одним из возможных последствий станет усугубление нестабильности в Европе, а также увеличение давления на Тайвань, Южную Корею и Японию. Все это может создать для Вашингтона дополнительные политические и экономические проблемы.

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Ослабление европейских союзников, как отмечает Forbes, способно заставить Соединенные Штаты брать на себя больше военных обязательств в рамках НАТО. В то же время, обострение ситуации в других регионах мира может поставить под угрозу энергетические поставки и международные морские перевозки.

Такие риски могут вызвать удорожание горючего, увеличение транспортных расходов и ускорение инфляции. Если же конфликт распространится на Тайвань, США могут столкнуться с перебоями в доступе к важному источнику поставок полупроводников и микросхем.

В то же время, журналисты отмечают: возможная победа России не означает, что Китай непременно начнет вторжение на Тайвань. Однако Пекин внимательно наблюдает реакцию западных демократий на российскую агрессию и может учитывать ее в собственных решениях. Аналогичные выводы могут делать и другие авторитарные государства.

По мнению издания, Вашингтон должен продемонстрировать Москве, Пекину и другим странам, что агрессия не позволяет достичь долгосрочных преимуществ.

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Отдельно Forbes обращает внимание на роль Европы в поддержке Украины. Издание считает, что европейские государства должны более активно приобщаться к помощи Киеву. В то же время в материале напоминается, что в сентябре Европейский Союз оставался одним из ключевых покупателей российского топлива.

Журналисты отмечают противоречия между осуждением российской агрессии и продолжением торговли с Россией. Ведь закупка российских товаров, в том числе энергоресурсов, обеспечивает поступление средств, которые могут использоваться для финансирования войны.

В Forbes отмечают, что победа над Россией должна предусматривать не только политические заявления, но и конкретный результат: сохранение независимости Украины, создание надежных механизмов безопасности и демонстрацию того, что военный захват территорий не приносит длительных выгод.

«Победа над Россией должна означать больше, чем просто лозунг. Успешный результат позволит сохранить независимость Украины, установить надежные механизмы безопасности и продемонстрировать, что военное завоевание не может принести длительных выгод. Возможно, понадобятся переговоры. Но переговоры не должны превращаться в капитуляцию. Украина должна иметь решающий голос в определении своего будущего», — отмечает издание.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готов к прямой встрече с диктатором Путиным и диалогу по самым сложным и чувствительным темам, в частности территориальному вопросу.

Мы ранее информировали, что Россия выступила против участия Европейского Союза в трехсторонних переговорах по Украине, потому что их позиция «провокационная».

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