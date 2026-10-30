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«Цена поражения будет значительно выше»: Forbes объяснил, почему США невыгодно терять Украину
Возможные последствия поражения Украины могут иметь для США гораздо более высокую цену, чем затраты на поддержку Киева.
Многие жители США прежде всего озабочены повседневными финансовыми вопросами, а именно стоимостью жизни, стабильностью рабочих мест, пенсионными накоплениями и благополучием своих семей.
Об этом говорится в материале Forbes.
По оценке издания, победа России может привести к увеличению налогов, удорожанию товаров и услуг и росту американских расходов на оборону. Одним из возможных последствий станет усугубление нестабильности в Европе, а также увеличение давления на Тайвань, Южную Корею и Японию. Все это может создать для Вашингтона дополнительные политические и экономические проблемы.
Ослабление европейских союзников, как отмечает Forbes, способно заставить Соединенные Штаты брать на себя больше военных обязательств в рамках НАТО. В то же время, обострение ситуации в других регионах мира может поставить под угрозу энергетические поставки и международные морские перевозки.
Такие риски могут вызвать удорожание горючего, увеличение транспортных расходов и ускорение инфляции. Если же конфликт распространится на Тайвань, США могут столкнуться с перебоями в доступе к важному источнику поставок полупроводников и микросхем.
В то же время, журналисты отмечают: возможная победа России не означает, что Китай непременно начнет вторжение на Тайвань. Однако Пекин внимательно наблюдает реакцию западных демократий на российскую агрессию и может учитывать ее в собственных решениях. Аналогичные выводы могут делать и другие авторитарные государства.
По мнению издания, Вашингтон должен продемонстрировать Москве, Пекину и другим странам, что агрессия не позволяет достичь долгосрочных преимуществ.
Отдельно Forbes обращает внимание на роль Европы в поддержке Украины. Издание считает, что европейские государства должны более активно приобщаться к помощи Киеву. В то же время в материале напоминается, что в сентябре Европейский Союз оставался одним из ключевых покупателей российского топлива.
Журналисты отмечают противоречия между осуждением российской агрессии и продолжением торговли с Россией. Ведь закупка российских товаров, в том числе энергоресурсов, обеспечивает поступление средств, которые могут использоваться для финансирования войны.
В Forbes отмечают, что победа над Россией должна предусматривать не только политические заявления, но и конкретный результат: сохранение независимости Украины, создание надежных механизмов безопасности и демонстрацию того, что военный захват территорий не приносит длительных выгод.
«Победа над Россией должна означать больше, чем просто лозунг. Успешный результат позволит сохранить независимость Украины, установить надежные механизмы безопасности и продемонстрировать, что военное завоевание не может принести длительных выгод. Возможно, понадобятся переговоры. Но переговоры не должны превращаться в капитуляцию. Украина должна иметь решающий голос в определении своего будущего», — отмечает издание.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готов к прямой встрече с диктатором Путиным и диалогу по самым сложным и чувствительным темам, в частности территориальному вопросу.
Мы ранее информировали, что Россия выступила против участия Европейского Союза в трехсторонних переговорах по Украине, потому что их позиция «провокационная».