ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
332
Время на прочтение
1 мин

ЦИК подсчитала расходы на организацию выборов в Украине

Основная часть расходов придется на оплату труда членов окружных и участковых комиссий.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Выборы

Выборы / © УНИАН

Смета на организацию выборов в Украине может составить 10 миллиардов гривен. Львиная доля этой суммы пойдет на оплату труда членов избирательных комиссий и расходы органов власти.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире программы Ранок.LIVE, опираясь на расчеты ЦИК

«Действительно, согласно нашим расчетам, но подчеркиваю, это в ценах 2024 года, стоимость организации проведения президентских выборов достигает от 4,5 до 6,5 миллиардов гривен, стоимость парламентских выборов соответственно 4,5 миллиарда гривен. 70% этих расходов — это оплата труда членов окружных и участковых комиссий», — сказал он.

Он добавил, что к сумме в 10 миллиардов гривен следует учесть также расходы органов местной власти, Министерства обороны и Министерства иностранных дел, которые обеспечивают обустройство избирательных участков в соответствии с установленными нормами.

«Эти расходы призваны гарантировать надлежащее проведение избирательного процесса и соблюдение всех процедур», — подчеркнул заместитель председателя ЦИК.

Напомним, ранее мы писали о том, что 22 декабря председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой законопроекта о проведении выборов после завершения активной фазы войны.

Дата публикации
Количество просмотров
332
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie