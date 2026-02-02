- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 332
- Время на прочтение
- 1 мин
ЦИК подсчитала расходы на организацию выборов в Украине
Основная часть расходов придется на оплату труда членов окружных и участковых комиссий.
Смета на организацию выборов в Украине может составить 10 миллиардов гривен. Львиная доля этой суммы пойдет на оплату труда членов избирательных комиссий и расходы органов власти.
Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире программы Ранок.LIVE, опираясь на расчеты ЦИК
«Действительно, согласно нашим расчетам, но подчеркиваю, это в ценах 2024 года, стоимость организации проведения президентских выборов достигает от 4,5 до 6,5 миллиардов гривен, стоимость парламентских выборов соответственно 4,5 миллиарда гривен. 70% этих расходов — это оплата труда членов окружных и участковых комиссий», — сказал он.
Он добавил, что к сумме в 10 миллиардов гривен следует учесть также расходы органов местной власти, Министерства обороны и Министерства иностранных дел, которые обеспечивают обустройство избирательных участков в соответствии с установленными нормами.
«Эти расходы призваны гарантировать надлежащее проведение избирательного процесса и соблюдение всех процедур», — подчеркнул заместитель председателя ЦИК.
Напомним, ранее мы писали о том, что 22 декабря председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой законопроекта о проведении выборов после завершения активной фазы войны.