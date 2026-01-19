- Дата публикации
ЦИК признал нардепом администратора канала "Джокер", но тот отказался: что известно про Романа Кравца
Сам Роман Кравец в комментарии журналистам заявил, что отказался от мандата. Сейчас он находится в Израиле и, похоже, возвращаться на родину пока не собирается.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала новым народным депутатом Украины от партии «Слуга народа» Романа Кравца, который считается владельцем анонимного telegram-канала «Джокер».
Об этом говорится на сайте ЦИК.
Кравец должен был заменить народного депутата Дмитрия Наталуху. ВР на прошлой неделе избрала Наталуху главой Фонда государственного имущества Украины.
Сам Роман Кравец в комментарии «Украинской правде» заявил, что отказывается от мандата.
«Я принял для себя решение, что в Раду не иду и отказываюсь от мандата депутата. Так как считаю, что во время войны во власти должны быть профессиональные люди с опытом. Сейчас понимаю, что моего опыта недостаточно, чтобы сейчас во время войны быть народным избранником», — сказал он журналистам.
Кравец отметил, что свое место уступает «более достойному человеку», который идет после него в списке.
Что известно про Романа Кравца и канал «Джокер»
Согласно данным на сайте движения «Чесно», Роман Кравец родился в 1994 году, имеет профессионально-техническое образование и раньше проживал в Днепре.
В 2019 году Роман Кравец баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва под номером 153 в избирательном списке «Слуги народа», однако не прошел в парламент.
Анонимный телеграм-канал «Джокер» появился в 2019 году. И журналисты считают, что Кравец может быть администратором этого канала.
Так, журналисты издания «Forbes» получили номер телефона Кравца и проверили его с помощью сервиса Getcontact. В нескольких случаях этот номер подписан как «Рома Кравец Джокер» и подобными названиями.
Расследователи hromadske и «Детектор медіа» также утверждали, что Роман Кравец является владельцем и администратором телеграм-канала «Джокер».
В 2022 году нардепка Ирина Геращенко сообщила, что получила от СБУ ответ о деятельности канала «Джокер». В СБУ заявили, что канал «используется неустановленными лицами для осуществления деструктивной информационной деятельности в ущерб государственной безопасности Украины».
Уже не «Джокер»?
В 2024 году Роман Кравец заявил журналистам Hromadske, что «он был "Джокером"», но канал продал два года назад (то есть в 2022 году) за 2 миллиона долларов в криптовалюте. Кому — якобы не знает.
Где сейчас Роман Кравец
В комментарии «УП» Кравец признался, что уехал в Израиль. Он заверил, что пересек границу «на законных основаниях» из-за проблем со зрением.
Также журналисты «Громадського» выяснили, что до этого Кравец после начала полномасштабного вторжения России пять раз выезжал из Украины, хотя неоднократно критиковал выезжающих за границу и мобилизацию в Украине. Сам Кравец объяснял эти поездки волонтерской деятельностью и закупкой дронов для военных.
Кто будет нардепом вместо Кравца
Как отмечает сайт ЦИК, следующим за Кравцем в избирательном списке от «Слуги народа» идут Богдан Козуб и Сергей Москаленко. Однако там указано, что они обратились в Центризбирком с заявлением об отказе баллотироваться.
Далее в списке — предприниматель, директор ООО «Тропикана Тревел» Сергей Карабуга. Собственно, наверное, именно о нем вспоминал Кравец, когда говорил, что его место займет «директор турагентства».
Депутат от «Голоса» Ярослав Железняк предположил, что если Карабуга откажется, следующим по списку в «Слуге народа» будет Федоренко Юрий, медийный военный «АХИЛЛЕС».
Журналист-однофамилец, который постоянно оправдывается из-за скандального деятеля
Журналист «Украинской правды» Роман Кравец является тезкой вышеупомянутого деятеля. Из-за своего тезки он иногда в шутку, а иногда и вполне серьезно вынужден отрицать свою причастность к «Джокеру».
Теперь журналист Кравец снова уточнил, что это не он должен стать нардепом.
Напомним, после убийства нардепа Андрея Парубия в сентябре ЦИК признал избранным народным депутатом Украины Татьяну Черновол.
Однако она заявила, что служит в армии, поэтому отказалась перейти на работу в парламент.