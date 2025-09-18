ЦИК признал Татьяну Черновол народным депутатом вместо Парубия

Татьяна Черновол / © УНІАН

Реклама

Центральная избирательная комиссия признала Татьяну Черновол избранным народным депутатом Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Аппарат Верховной Рады засвидетельствовал досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Андрея Парубия, убитого во Львове 30 августа.

Реклама

Следующим по очередности кандидатом, включенным в избирательный список партии «Европейская солидарность» под №27, была Татьяна Черновол. ЦИК признал Татьяну Черновол избранным народным депутатом Украины.

Что известно о Татьяне Черновол

46-летняя Татьяна Черновол в Верховной Раде прошлого созыва входила в депутатскую фракцию политической партии «Народный фронт». Она была членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. До выборов в Раду была правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике и советником министра внутренних дел Украины.

Черновол известна как активная участница Революции достоинства, в 2013 году пережила покушение. В 2014-м она участвовала в обороне Мариуполя в составе батальона «Азов», в том же году потеряла на войне мужа.

С начала полномасштабного вторжения РФ Татьяна Черновол воевала в составе 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев, 126-й отдельной бригады территориальной обороны, командовала расчетом противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П» в составе 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна. Имеет звание младшего лейтенанта.

Реклама

Напомним, что 30 августа неизвестный, замаскировавшись под курьера «Глово», застрелил украинского политика и бывшего главу Верховной Рады Андрея Парубия.

Впоследствии стало известно, что подозреваемый в убийстве Парубия — 52-летний Михаил Сцельников. Он признался, что вышел с россиянами на связь во время попыток разыскать пропавшего без вести сына-военнослужащего ВСУ.