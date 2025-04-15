Циническая дипломатия Кремля: что говорят российские чиновники о мирных переговорах

Кремль / © Associated Press

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Путинские чиновники рассказывают о «конструктивных переговорах» с США, при этом требуют от Украины отказ от НАТО, изменения законов и признания оккупации РФ для достижения мира.

Более того, в РФ цинично заявляют об «открытости к переговорам» и добавляют, что именно украинская сторона затягивает «переговорный процесс».

ТСН.ua собрал заявления чиновников на болотах о потенциальных мирных переговорах.

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Переговоры с США

Пресссекретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры с командой президента США Дональда Трампа продвигаются "очень хорошо", передает Reuters.

Однако еще слишком рано ожидать мгновенных результатов, ведь причиной этого является «вред», причиненный российско-американским отношениям при президенте Джо Байдене.

Также Песков отметил, что предстоящая встреча Трампа и Путина вполне может состояться, ведь обе стороны «идут по этому пути вместе и очень терпеливо», но попытки возобновить отношения требуют серьезной и кропотливой работы. В частности, такая встреча требует больше работы, требует больше времени.

РФ выдвигает три условия для мира

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что мир в Украине может быть достигнут при соблюдении трех условий :

безъядерный статус Украины;

«отмена дискриминационных законов» Киева;

признание суверенитета границ России.

Нарышкин также нагло высказался, что Россия испытывает стремление США «понять первопричины украинского кризиса» — так в РФ называют войну в Украине.

В частности он заявил, что якобы видит повышение военной активности НАТО у границ, а страны Европы повышают уровень эскалации вокруг Украины.

Отсутствие «четких контуров»

Во время брифинга 15 апреля Песков цинично заявил, что Москва имеет политическую волю двигаться к потенциальному мирному соглашению по Украине, передают росСМИ.

Однако он отказался говорить о конкретных сроках и предложениях по мирному урегулированию конфликта в Украине, в том числе и о временных границах.

«Надеемся на лучшее, что эта работа будет иметь положительные результаты. Сейчас мы не стали бы точно говорить о каких-то временных рамках», — сказал Песков.

Он также прокомментировал встречу Путина со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом, отметив, что это был содержательный и конструктивный контакт.

РФ выдвигает условие для начала переговоров

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия якобы открыта для потенциального обсуждения завершения войны в Украине. Однако, основой предложений должны быть «современные реалии», передают росСМИ.

По словам российского дипломата, РФ якобы открыта для потенциальных мирных переговоров, но в то же время обвиняет Украину в нежелании диалога.

Однако впоследствии он перешел к обвинениям, заявив, что киевские власти демонстрируют полный отказ от переговоров.

«Они вышли из прямых переговоров с Россией, которые велись с конца февраля по середину апреля 2022 года. В сентябре 2022 года был принят указ президента Украины о самозапрещении на ведение переговоров с действующим до сих пор российским руководством», — заявил Полищук.

Мирное соглашение для России – сложная задача

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что достичь согласия с США по ключевым элементам потенциального мирного соглашения для завершения войны в Украине — сложная задача, передает Reuters .

«Договориться о ключевых компонентах урегулирования непросто. Они обсуждаются», — сказал Лавров в интервью газете «Коммерсант», отвечая на вопрос, есть ли у РФ и США общее видение отдельных аспектов возможного соглашения.

Также он цинично заявил, что Россия «никогда не отказывалась от мирного соглашения», при этом отметил, что разбирается в том, какое соглашение может загнать в ловушку «россиян».

Он также напомнил, что позицию России ясно озвучил ее президент Владимир Путин в июне 2024 года. Тогда диктатор требовал от Украины официально отказаться от стремления вступить в НАТО и вывести войска со всех территорий четырех областей, на которые посягает Москва.

Лавров назвал это «защитой прав» местных жителей, хотя на самом деле РФ систематически выгоняет украинское население с этих территорий.

Российский министр похвалил «здравый смысл» президента США Дональда Трампа, в частности, за его слова о том, что американская поддержка стремления Украины вступить в НАТО была одной из главных причин войны.

В то же время, Лавров подчеркнул, что российская политическая элита не допустит никаких шагов, которые могут снова поставить страну в экономическую, военную, технологическую или аграрную зависимость от Запада.

Ранее Лавров грубо прокомментировал заявление Зеленского об иностранных войсках в Украине, использовав при этом медицинский диагноз.

«Зеленский сказал, что им не нужны миротворцы, им нужны бойцы. Шизофрения этих взаимоисключающих заявлений очевидна», — грубо отреагировал главный дипломат России.

Напомним, ранее в РФ назвали «страны-провокаторки» и пригрозили им .

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