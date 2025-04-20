Цинизм высочайшего уровня: Путин посетил пасхальное богослужение

Владимир Путин / © Getty Images

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Российский диктатор Владимир Путин приехал на пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя в Москве.

Об этом информируют российские “СМИ”.

Вместе с ним Пасху встретил мэр Москвы Сергей Собянин. Там же патриарх Кирилл цинично поздравил россиян:

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"Будем молиться и работать, чтобы на просторах исторической Руси установился справедливый и крепкий мир. И чтобы никакие силы не смогли разрушить духовное единство народа, получившего благодать в киевской купели крещения", — сказал он.

Напомним, что тем временем президент государства-агрессорки уже не впервые обещает прекращение огня во время великих христианских праздников. В прошлый раз Путин не сдержал слова.