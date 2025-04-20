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Цинизм высочайшего уровня: Путин посетил пасхальное богослужение
Российский диктатор побывал в храме на Пасху.
Российский диктатор Владимир Путин приехал на пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя в Москве.
Об этом информируют российские “СМИ”.
Вместе с ним Пасху встретил мэр Москвы Сергей Собянин. Там же патриарх Кирилл цинично поздравил россиян:
"Будем молиться и работать, чтобы на просторах исторической Руси установился справедливый и крепкий мир. И чтобы никакие силы не смогли разрушить духовное единство народа, получившего благодать в киевской купели крещения", — сказал он.
Напомним, что тем временем президент государства-агрессорки уже не впервые обещает прекращение огня во время великих христианских праздников. В прошлый раз Путин не сдержал слова.