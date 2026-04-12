Цинизм высшей степени: Путин со свечой цвета крови поздравил россиян с Пасхой

Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя, где его провел глава РПЦ Патриарх Кирилл. Во время службы российский лидер держал зажженную свечу цвета крови и выступил с традиционным поздравлением.

Путин в церкви / © из соцсетей

В своем обращении Путин заявил, что "великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всевозможную силу жизни, торжество любви, добра и справедливости".

Однако такие заявления выглядят особенно цинично на фоне полномасштабной войны, которую Россия продолжает вести против Украины, ежедневных обстрелов украинских городов и гибели мирных жителей.

Российский диктатор продолжает демонстративные попытки прикрыться религиозной риторикой, резко контрастирующей с реальностью войны.

Перемирие на Пасху – что известно

Киев еще за долго до Пасхи выдвинул идею прекращения огня на Пасху. Впрочем, Москва тянула с ответом до последнего. Вечером 9 апреля диктатор РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. "Фюрер" заявил, что поручил своей армии прекратить огонь с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Пасхальное перемирие будет длиться около полутора суток. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована не только в коротких паузах в боевых действиях, но и в реальном и длительном прекращении огня.

В свою очередь, военный эксперт Иван Ступак считает, что перемирием глава Кремля Владимир Путин демонстрирует «жест доброй воли». Впрочем, потом может подготовить коварный "сюрприз".