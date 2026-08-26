"Цинковые мальчики" для Путина: новая мобилизация в России спровоцирует повторение афганского сценария

Новая мобилизация в России может окончательно уничтожить режим Путина / © Associated Press

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Если осенью 2026 после завершения так называемых выборов Кремль объявит общую мобилизацию для призыва еще 300 тысяч мужчин на войну против Украины, это решение может спровоцировать внутренний крах путинской системы. Призыв жителей состоятельных регионов России способен вызвать массовые бунты среди матерей призывников, как это произошло во время советской войны в Афганистане в 1980-х годах.

Такое мнение высказал бывший британский военный, полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон в авторской статье The Telegraph.

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Почему Россия до сих пор не взбунтовалась

Автор напоминает, что во время афганской кампании гибель около 18 тысяч советских призывников и появление «цинковых гробов» спровоцировали марши русских матерей на Кремль. Это стало одним из значимых факторов распада Советского Союза. В то же время, в войне против Украины массовых бунтов до сих пор нет, хотя российские потери уже достигли потрясающих 1,5 миллиона человек по оценкам Киева.

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Британский офицер объясняет этот феномен категориями людей, сегодня умирающих на украинском фронте. По его словам, Путин успешно избегает принудительной отправки насмерть этнических россиян из состоятельных семей. Российская армия активно вербует узников, наемников и мужчин из депрессивных регионов, которых власти привлекают аномально высокими зарплатами.

Для элит Москвы и Санкт-Петербурга эти люди выступают откровенным «затратным материалом». А их собственные сыновья получают безопасные должности или вообще избегают военной службы.

«Эта армия не марширует уверенно к победе. Это мясорубка, которая перемалывает молодых людей в промышленных масштабах», — отмечает Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Угроза для среднего класса и последствия мобилизации

Общая мобилизация 300 тысяч человек способна кардинально изменить политическое уравнение в РФ, поскольку война впервые постучалась в двери комфортных домов западной России. Вместо чеченцев, бурят или уголовников умирать на Донбасс поедут сыновья состоятельных россиян. Полковник подчеркивает, что у городского среднего класса есть деньги, влияние и доступ к информации из открытого мира.

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Эти люди прекрасно понимают кризисное состояние российской экономики и превращение страны в глобального изгнанника. Хотя Путин постарается защитить ближайшее окружение, он не сможет уберечь от призыва абсолютно всех. И именно здесь для диктатора кроется самая большая опасность.

Нехватка ресурсов и ложная стратегия диктатора

Даже если Кремль сможет мобилизовать еще 300 тысяч мужчин, только количество не принесет желаемой победы. Автор отмечает, что армия остро нуждается в компетентных офицеров, современном оборудовании и времени на подготовку. Однако Россия уже опустошила свои учебные центры и отправила опытных инструкторов на фронт.

Теперь новобранцы получают только базовую подготовку перед попаданием в горнило боев. Путин надеется просто переждать Украину и ее союзников, ожидая победы из-за истощения противников. Однако истерия Кремля по отношению к западным партнерам Киева свидетельствует лишь о глубоком разочаровании Москвы из-за собственных неудач на поле боя.

«Великобритания, Франция и наши европейские союзники должны игнорировать эти угрозы и сосредоточиться на одном: держать Украину вооруженной, обеспеченной и способной воевать. Угрозы Путина преследуют цель лишь испугать нас и заставить сделать обратное», — резюмирует военный эксперт.

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В конце концов успешная оборона Украины приведет к максимально глубокому истощению российской армии. После этого агрессор десятилетиями не будет сил для угроз остальным европейским государствам.

Напомним, в России даже до их так называемых выборов началась новая волна мобилизации, о чем на днях предупреждал президент Украины Владимир Зеленский. Этот призыв повлияет и на мобилизацию в Украине , считают эксперты.

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