ТСН.ua в штабе Трампа в Миннесоте: сколько он зарабатывает на своих кепках и футболках

В штабе все внимательно следят за подсчетом голосов.

В США уже ведется подсчет голосов. Пока Дональд Трамп опережает Камалу Гаррис. Однако это пока, потому что считают голоса преимущественно штаты, которые и так были за республиканцев.

Внимание же по-прежнему приковано к 7 ключевым штатам, которые традиционно колеблются: Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Невада и Висконсин. И, по словам многочисленных американских экспертов, кто возьмет Пенсильванию, тот и станет следующим 47-м президентом США.

Ну а пока все внимательно следят за подсчетом результатов, корреспондентка ТСН.ua Кристина Зеленюк побывала в предвыборном штабе Трампа в штате Миннесота.

Стало відомо, скільки Трамп заробляє на своїх кепках і футболках (4 фото)

Здесь уже работает бар, а официанты готовятся подавать еду. А сразу у входа штаб Трампа продает футболки с его изображениями ($40), кепки со слоганом Make America Great Again (“Сделаем Америку Опять Большой”, тоже по $40), браслеты ($15-20) и много других политических вещей.

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Напомним, ТСН.ua предлагает следить за свежими новостями в текстовой онлайн-трансляции, где мы будем рассказывать обо всем голосовании и оперативно сообщим результаты выборов в США.

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