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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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ЦПИ опроверг фейк о ракетных угрозах Ирану: что показали в оригинальном эфире

В Telegram распространили скриншот с картой, на которой обозначены Киев, Львов и Одесса и выдали его за кадр из эфира иранского телеканала.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Иран

Иран / © Associated Press

Центр противодействия дезинформации опроверг сообщения о том, что Иран якобы угрожал нанести ракетные удары по Украине в случае атаки США. В Центре считают, что фейк распространяется, чтобы посеять панику среди украинцев.

В качестве доказательства якобы угрозы Telegram-каналы публиковали изображения карты Европы с обозначенными Киевом, Львовом и Одессой. По данным ЦПД, в оригинальном эфире телеканал показал другое изображение, а о возможных ударах по Украине вообще речь не шла.

Напомним, что война с Ираном стоила республиканцам голосов на выборах: Трамп ответил, сожалеет ли о ней

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