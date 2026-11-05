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ЦПИ опроверг фейк о ракетных угрозах Ирану: что показали в оригинальном эфире
В Telegram распространили скриншот с картой, на которой обозначены Киев, Львов и Одесса и выдали его за кадр из эфира иранского телеканала.
Центр противодействия дезинформации опроверг сообщения о том, что Иран якобы угрожал нанести ракетные удары по Украине в случае атаки США. В Центре считают, что фейк распространяется, чтобы посеять панику среди украинцев.
В качестве доказательства якобы угрозы Telegram-каналы публиковали изображения карты Европы с обозначенными Киевом, Львовом и Одессой. По данным ЦПД, в оригинальном эфире телеканал показал другое изображение, а о возможных ударах по Украине вообще речь не шла.
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