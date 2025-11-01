ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
25
Время на прочтение
2 мин

ЦРУ успокаивает Европу: глава управления провел тайные встречи с представителями ЕС из-за опасений обмена разведданными

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф незаметно посетил Брюссель, чтобы заверить европейских партнеров в стабильности сотрудничества, несмотря на противоречивую внешнюю политику администрации Дональда Трампа.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ЦРУ

ЦРУ / © Associated Press

Руководитель Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф на этой неделе совершил тайный визит в Брюссель, где встретился с главным дипломатом ЕС Каей Каллас, а также чиновниками Центра разведки и ситуационного анализа ЕС (INTCEN) и Разведывательного управления Военного штаба ЕС (EUMS).

Об этом пишет Politico.

По данным трех источников, осведомленных о переговорах, целью встречи было укрепление доверия и подтверждение готовности Вашингтона продолжать обмен разведданными. В Европе растут опасения по поводу надежности США после ряда непоследовательных решений администрации Трампа — в частности, внезапного прекращения передачи Киеву боевой разведки в марте, а также политизации спецслужб из-за назначения лоялистов президента.

Официально Ретклифф прибыл в Брюссель, чтобы выступить перед Североатлантическим советом НАТО. Однако его встреча с представителями Европейской службы внешних действий (EEAS) имела ясное политическое послание — США хотят сохранить доверие и открытые каналы коммуникации с Евросоюзом.

"Такие встречи теперь должны стать регулярными", - отметил один из чиновников.
В ходе обсуждения стороны затронули общие вызовы, включая Россию, Китай и ситуацию на Ближнем Востоке.

Дипломатическая активность ЦРУ состоялась на фоне усилий ЕС создать собственную разведывательную структуру по противодействию российской агрессии и пересмотру сотрудничества с США. Ранее в этом месяце нидерландские спецслужбы сообщили, что приостановили часть обмена информацией с Вашингтоном из-за политического вмешательства и опасений прав человека.

Напомним, что ранее Трамп уволил топофицерку ЦРУ, которая занималась российским направлением.

Дата публикации
Количество просмотров
25
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie