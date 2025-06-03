Тупик в Стамбуле: эксперт Newsweek оценил перспективы переговоров Украины и РФ

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле / © Getty Images

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На переговорах в Стамбуле между Украиной и Россией 2 июня не произошло никаких сдвигов в критически важных темах, питающих войну уже четвертый год подряд. Каждая из сторон остается на своих максималистских позициях, и ни одна, кажется, не готова искать точки соприкосновения. Никто не знает, чем все это закончится.

Об этом в своей статье для Newsweek пишет научный сотрудник Defense Priorities и обозреватель по иностранным делам в Chicago Tribune Дэниел Р. ДеПетрис.

Прорыва на переговорах в Стамбуле не произошло

Вторая за две недели встреча представителей России и Украины, состоявшаяся 2 июня в Стамбуле, длилась всего 90 минут и завершилась единственной конкретной договоренностью — об обмене пленными. Все ключевые политические вопросы были отложены «на потом»: это прекращение огня, будущий внешнеполитический курс Украины, а также судьба российских войск на ее территории.

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Автор публикации отмечает, что никаких сдвигов в критически важных темах, питающих войну уже четвертый год подряд, не произошло. К тому же, только за день до переговоров Украина провела масштабную атаку дронов по территории России, уничтожив до трети вражеских носителей крылатых ракет. Понятно, что Москва не была настроена на уступки.

Как и во время предыдущей встречи, стороны согласились продолжить работу над освобождением раненых военнопленных и лиц в возрасте до 25 лет. Впрочем, конкретного графика для этого не определено.

«Если кто-то надеялся на прорыв — ожидания были слишком оптимистичными», — отмечается в материале.

Сам факт того, что украинская и российская делегации сели за один стол, требовал огромных усилий: включая резкий разговор в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским и кулуарные переговоры между Вашингтоном и Москвой. Содержание переговоров было таким же сложным, как и сам процесс организации встречи — а, возможно, даже сложнее.

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Украинская и российская стороны обменялись письменными позициями — это, безусловно, положительный момент. Однако негатив преобладает: каждая из сторон остается на своих максималистских позициях, и ни одна, кажется, не готова искать точки соприкосновения. Это может измениться в будущем, а может и нет — тогда дипломатический процесс просто развалится, и война перейдет в еще более интенсивную фазу.

Требования Украины и РФ на переговорах

Пессимизм понятен. По данным агентства Reuters, украинский план начинался с 30-дневного полного прекращения огня, которое должно контролироваться США и другими посредниками. Далее — шаги для укрепления доверия: обмен пленными, возвращение украинских детей, вывезенных во время войны. В финальной фазе Киев хочет гарантий безопасности, которые сделали бы невозможным повторение агрессии, — причем при поддержке иностранных союзников. Украина также должна сохранить право вступать в любые политические, экономические или военные союзы. Санкции против России могут быть сняты только при успешной реализации договоренностей, но замороженные российские активы останутся для послевоенного восстановления Украины.

Российские требования — полная противоположность. Москва требует, чтобы Украина полностью вывела войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей еще до прекращения огня. Это можно расценивать как попытку добиться уступок, которых России не удалось получить силой. Украина должна отказаться от вступления в военные союзы, запретить иностранные войска и инфраструктуру на своей территории, ограничить собственный военный потенциал, а также согласиться на отмену всех западных санкций против РФ.

Российские чиновники ранее уже озвучивали эти пункты, поэтому новостью они не стали. Однако для Зеленского, его европейских союзников, а также трансатлантического крыла в администрации президента США Дональда Трампа эти требования выглядят неприемлемо — и не предвещают ничего хорошего для будущих переговоров.

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Чем закончится переговорный процесс?

Автор статьи отмечает — остается главный вопрос: что дальше? Или предложенные условия — это типичный старт для тяжелых переговоров, когда стороны «торгуются от максимума»? Или это публичные ультиматумы, рассчитанные на эмоции аудитории?

«Другими словами, мы в начале настоящего дипломатического процесса — или только на этапе информационной борьбы, в которой каждый пытается убедить главного зрителя, президента Дональда Трампа, что именно другая сторона блокирует его мечту о Нобелевской премии мира?» — задает вопрос ДеПетрис.

По его словам, если речь идет о первом — есть надежда на мирное урегулирование, хоть и без всяких гарантий. Если же второе — Трамп в конце концов потеряет интерес, «бросит игру» и перейдет к другому проекту.

«Самое неприятное во всей этой ситуации — никто не знает, чем все это закончится», — резюмируется в материале.

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Итоги второго раунда переговоров в Стамбуле: что известно

После второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что РФ отказалась поддержать предложение о прекращении огня. По его словам, российская сторона прибыла на переговоры с собственным меморандумом, который представила уже непосредственно во время встречи — это усложнило процесс и снизило шансы на достижение договоренностей. Стороны согласились на обмен военнопленными и телами погибших. Украинская делегация также передала российской стороне верифицированный список детей, депортированных в РФ во время войны.