Тур праздничного дня: после Киева и Запорожья Зеленский направился на Донбасс

Тур праздничного дня: после Киева и Запорожья Зеленский направился на Донбасс

Президент побывает на передовой и примет участие в торжествах в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер четверга, 14 октября, прибыл на Донбасс. Там он побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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В Мариуполе президент примет участие в торжественных мероприятиях ко Дню защитников и защитниц Украины.

Напомним, утром 14 октября президент принял участие в церемонии памяти погибших за Украину, состоявшейся на Михайловской площади в Киеве.

Затем полетел в Запорожье, где также принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины и церемонии принесения торжественной клятвы военного лицеиста, которые состоялись на острове Хортица.

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