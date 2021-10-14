Тур праздничного дня: после Киева и Запорожья Зеленский направился на Донбасс

Президент побывает на передовой и примет участие в торжествах в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский под вечер четверга, 14 октября, прибыл на Донбасс. Там он побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В Мариуполе президент примет участие в торжественных мероприятиях ко Дню защитников и защитниц Украины.
Напомним, утром 14 октября президент принял участие в церемонии памяти погибших за Украину, состоявшейся на Михайловской площади в Киеве.
Затем полетел в Запорожье, где также принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины и церемонии принесения торжественной клятвы военного лицеиста, которые состоялись на острове Хортица.