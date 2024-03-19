Турция готова к любой роли, чтобы способствовать переговорам между Украиной и Россией – Эрдоган

Эрдоган хочет стать посредником между Украиной и Россией.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому диктатору Владимиру Путину во время телефонного разговора, что Турция готова играть любую роль в качестве посредника для возвращения Украины и России за стол переговоров.

Об этом говорится в сообщении Директората по коммуникациям администрации президента Турции в соцсети Х.

"Турция готова сыграть любую роль для содействия в возвращении за стол переговоров по Украине", — говорится в сообщении.

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Напомним, 8 марта президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию. Во время встречи с Реджепом Эрдоганом предложил пригласить Россию на мирный саммит. Впрочем, украинский лидер заявил, что не видит причин приглашать представителей страны-агрессорки.

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