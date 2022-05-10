Турция готова войти в гуманитарную группу ООН по Украине

Турция готова войти в гуманитарную группу ООН по Украине

Турция в рамках Гуманитарной контактной группы готова поддержать усилия ООН по эвакуации и оказанию гуманитарной помощи.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын встретился с помощником Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом в Анкаре.

Об этом пишет издание Hürriyet.

Во время встречи стороны обсудили гуманитарную ситуацию и вопросы помощи Украине.

На встрече говорилось, что Турция в рамках Гуманитарной контактной группы готова поддержать усилия ООН по эвакуации и оказанию гуманитарной помощи. Турция и ООН будут поддерживать тесную координацию и сотрудничество по предотвращению гуманитарных кризисов.

Отмечалось также, что прекращение огня и прогресс в переговорном процессе важны для прекращения гуманитарного кризиса в Украине.

Ибрагим Калын также сообщил в Twitter о готовности Турции войти в гуманитарную группу ООН.

"Наши всесторонние инициативы и дальше направлены на прекращение войны в Украине и доставку гуманитарной помощи. Никто не заинтересован в том, чтобы война, вступившая в свой третий месяц, продолжалась. Планы установления нового порядка путем войны приведут к новым конфликтам", — говорится в сообщения.

Ukrayna savaşını sona erdirmek в insani yardım ulaştırmak için çok yönlü girişimlerimiz devam ediyor.



Üçüncü ayına giren savaşın devam etmesi kimsenin menfaatine değildir.



Savaş yoluyla yeni bir duzen kurma planları yeni çatışmalara yol açacaktır. https://t.co/wfG2cpFexH -- Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 10, 2022

Напомним, Турция отказалась участвовать в учениях НАТО из-за Греции.

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