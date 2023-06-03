Турция готовится к инаугурации Эрдогана: что известно

В субботу, 3 июня, в Турции состоится инаугурация вновь избранного президента Реджепа Таипа Эрдогана. Церемонию посетят гости из 78 стран.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Инаугурации Эрдогана ждут 21 лидера государств и 13 премьеров, представителей парламентов, министров, представителей международных организаций. Планируется, что в Анкару прибудет генсек НАТО Йенс Столтенберг. От России мероприятие посетит спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Эрдоган примет присягу в Великом национальном собрании Турции в 14:00. Церемонии в президентском комплексе начнутся в 17.00. После этого состоится торжественный ужин с топ-гостями во дворце Чанкая.

После ужина Эрдоган объявит состав нового правительства.

Напомним, 28 мая во время второго тура выборов Эрдоган победил своего общего кандидата от турецкой оппозиции Кемаля Киличдароглу . За Эрдогана проголосовали 52,1% избирателей. Кемаль Киличдароглу получил 47,9% голосов.

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