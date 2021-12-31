Турция хочет способствовать снижению напряженности между РФ и Украиной: детали

Именно Турция может помочь в урегулировании ситуации, учитывая, что "у Анкары хорошие отношения с обеими странами".

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара серьезно обеспокоена напряженностью между РФ и Украиной и готова сыграть роль в деэскалации ситуации.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы призываем обе стороны как можно скорее снизить уровень напряженности, чтобы предпринимать необходимые шаги для предотвращения военного конфликта на Донбассе в восточной Украине. В этом плане наш президент заявил Зеленскому и Путину, что Турция и он сам готовы сыграть роль в этом процессе, внести свой вклад", - сказал Калын.

По его словам, "в этом вопросе снижение напряженности в интересах каждого".

"Другими словами, если есть роль, которую Турция может сыграть в реализации политики так называемой разумной дипломатии и результативного дипломатического процесса в этот период, то конечно, наш президент с радостью выполнит ее", - подчеркнул пресс-секретарь турецкого лидера.

По его словам, именно Турция может помочь в урегулировании ситуации, учитывая, что "у Анкары хорошие отношения с обеими странами". Он отметил, что в Анкаре с беспокойством следят за складывающейся обстановкой.

Калын также выразил мнение, что в глобальном контексте стоит говорить о противостоянии между Россией и НАТО, Москвой и Западом.

Напомним, что СНБО за закрытыми дверями заслушал доклады руководителей СБУ, МВД и ГУР о ситуации на границах и внутренней безопасности.

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