Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Турция хочет устроить переговоры между США, странами Европы и Россией — СМИ

Дата публикации
Просмотры
1039
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Турция хочет устроить переговоры между США, странами Европы и Россией — СМИ

Фото: Getty Images

В Турции обещают уважать позицию Украины.

Турция передала США, Великобритании, Германии, Франции предложение о переговорах с Россией.

Об этом пишет турецкое издание Milliyet.

Турецкий журналист Озай Шендир заявил, что Турция хочет инициировать переговоры с США, крупными европейскими государствами и Россией. Этот план переговоров уже был передан США через частные каналы и якобы положительно оценен Вашингтоном. Однако западные страны еще не получили этого предложения.

"Анкара также уважает свободу Украины и всегда использовала открытые каналы, чтобы объяснить, что война должна вернуться в мир без применения тактического ядерного оружия", — говорится в сообщении турецкого издания.

Россия пока не согласилась на инициативу турецких властей.

Переговоры между Украиной и Россией

После попытки незаконной аннексии территории Украины президент Зеленский заявил, что он не будет проводить никаких переговоров, пока у власти в России есть диктатор Владимир Путин. В России же заявляют, что они не против переговоров, но не планируют отдавать незаконно захваченные украинские земли.

Однако президент Турции Реджеп Таип Эрдоган звонил российскому диктатору в день его рождения и предлагал свое посредничество в прекращении огня в Украине.

В Индонезии же заявляли о возможности встречи украинского президента и российского диктатора на саммите G20, однако в Офисе президента не подтвердили участие Зеленского в этом мероприятии. Джо Байден же не исключает возможности встречи с Путиным на саммите в Индонезии.

Читайте также:

Зеленский намекнул на взрыв на Крымском мосту: новое обращение

Зеленский намекнул на взрыв на Крымском мосту: новое обращение

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1039
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация