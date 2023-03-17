Турция и Венгрия согласились ратифицировать вступление Финляндии в НАТО: Швеция за бортом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в НАТО отдельно от Швеции. Следом за ним соответствующее решение приняла и Венгрия.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 марта заявил, что страна таки ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс отдельно от Швеции.

Об этом сообщает Yle.

По словам Эрдогана, Финляндия приняла все конкретные меры, необходимые для получения членства, и одобрение ее вступления в НАТО может быть вынесено на голосование парламента.

Однако по Швеции дискуссии продолжатся. Эрдоган добавил, что, несмотря ни на что, Турция придерживается политики "открытых дверей" Альянса.

Позже стало известно, что фракция правящей партии Венгрии "Фидес" также будет отдельно рассматривать ратификацию протоколов о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции.

"От имени группы "Фидес" хотел бы сообщить вам, что мы решили поддержать вступление Финляндии в НАТО. Мы перенесем голосование в парламенте по этому вопросу на 27 марта, когда проголосуем единогласно "за", — сообщил руководитель фракции "Фидес" Мате Кочиш.

Он добавил, что решение о вступлении Швеции в НАТО парламент примет позже.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что его страна не будет принимать решение о расширении НАТО. Однако официальный Вашингтон убеждал, что Финляндия и Швеция готовы к членству в Альянсе.

В свою очередь президент Финляндии Саули Нииностио верит, что Финляндия и Швеция уже в качестве полноправных членов НАТО будут участвовать в июльском саммите оборонного альянса в Вильнюсе.

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