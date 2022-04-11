Турция может купить истребители в России, если США откажутся продавать ей F-16

Турция может купить истребители в России, если США откажутся продавать ей F-16

До 2030 года турецкие военные должны закупать истребители в других странах.

Если США не продадут Турции истребители F-16, она будет закупать у России самолеты Су-57.

Это связано с тем, что турецкие военные получат самолеты TF-X собственного производства только к 2030 году, а пока им нужно закупать истребители в других странах.

Об этом пишет Milliyet.

США исключили Турцию из программы F-35, предусматривавшей продажу истребителей пятого поколения. Причиной явилась покупка в России системы обороны С-400. Турция попросила США о продаже более старых моделей – F-16.

В письме, направленном Госдепартаментом США в Конгресс, отмечалось, что потенциальная продажа истребителей F-16 Турции будет отвечать интересам национальной безопасности США, а также служить долгосрочному единству НАТО.

Если Конгресс отклонит этот запрос, то Турция сможет приобрести самолеты во Франции или Великобритании. Или обратиться к России.

Напомним, в Турции создают новую авиакомпанию для перевозки российских туристов на курорты.

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