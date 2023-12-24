Турция начала воздушную операцию в Северном Ираке и Сирии

Министерство национальной обороны Турции сделало заявление по поводу воздушных операций в Северном Ираке и Сирии.

Об этом идет речь на соответствующем сайте ведомства.

В целях устранения террористических атак против наших людей и сил безопасности с севера Ирака и Сирии путем нейтрализации РПК и других террористических элементов и обеспечения безопасности наших границ; согласно нашим правам на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций, воздушные операции были совершены против террористических целей на севере Ирака и Сирии в 22:00 23 декабря 2023 года", — говорится в сообщении.

Мол, воздушные операции использовались против сепаратистов и террористов и соответственно были уничтожены в общей сложности 29 целей, включая пещеры, укрытия, укрытия, нефтяные объекты и склады, которые считались содержащими террористов высокого уровня. Речь идет, в частности, об объектах рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Турции считают террористической.

"Многих террористов удалось нейтрализовать, применяя в проводимых операциях максимальное количество отечественных и отечественных боеприпасов", — говорится в сообщении.

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Власти утверждают, что Вооруженные силы Турции будут продолжать бороться с терроризмом "с решимостью ради выживания и безопасности нашей страны и нации, как и в прошлом, пока не останется ни одного террориста".

В Турции убеждаю, что во время операций в Северном Ираке и Сирии были приняты все меры предосторожности, чтобы предотвратить ущерб невинным гражданским лицам, дружеским элементам, историческим и культурным ценностям и окружающей среде.

Напомним, что ранее Турция отложила ратификацию вступления Швеции в НАТО.

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