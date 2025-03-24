Турция направила все свои дипломатические ресурсы для прекращения войны в Украине

Турция использует все свои дипломатические ресурсы для быстрого прекращения конфликта между Россией и Украиной.

Об этом рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган, об этом пишет Укринформ.

"Мы, как Турция, правильно позиционировали себя с первого дня российско-украинской войны. Мы не поддавались ничьим советам, особенно оппозиции. Мы продемонстрировали позицию, которая придала уверенности обеим странам. Мы отмечали каждую платформу, что в мире не будет проигравших", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп объявил о соглашении по редкоземельным элементам в Украине.

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