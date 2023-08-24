Турция не признает аннексии Крыма: Эрдоган призвал к миру

Эрдоган призвал к уменьшению напряжения в Черном море.

Турция не признает российскую аннексию Крыма, Анкара также приложит усилия для переговоров между Украиной и РФ.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к Третьему саммиту Крымской платформы, сообщает NV.

Турецкий лидер отмечает, что его страна сохраняет "свою позицию в пользу территориальной целостности и суверенитета Украины".

Эрдоган заявил, что завершение войны России против Украины, восстановление мира и стабильности в Черном море "принесет облегчение" всему миру.

"Мы прилагаем значительные усилия, чтобы сохранить каналы связи открытыми для прекращения кровопролития и, по крайней мере, подготовить стороны сесть за стол переговоров", — отмечает Эрдоган.

По словам президента Турции, Анкара продолжает усилия по возобновлению Черноморской зерновой инициативы. Эрдоган отмечает, что важно при этом избегать шагов, которые приведут к "дальнейшей эскалации напряженности в регионе".

Напомним, издание Yeni Şafak со ссылкой на информацию из окружения президента Турции пишет, что Эрдоган решил посетить Путина в России. Якобы визит имеет критическое значение для достижения "зернового соглашения".

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